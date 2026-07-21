У Молдові затвердили новий уряд на чолі з Тофаном

Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Василе Тофаном.

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

За підсумками засідання парламент висловив вотум довіри новому уряду. За його затвердження проголосували 53 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).

Під час виступу на пленарному засіданні парламенту Тофан зазначив, що новий уряд матиме п’ять пріоритетів: економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, оптимізація державної системи, зміцнення безпеки та поліпшення якості життя громадян.

11 липня президентка Мая Санду висунула підприємця Василе Тофана кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

18 липня Тофан представив команду, з якою має намір просити у парламенту вотум довіри.

Це сталося через тиждень після відставки Александра Мунтяну. Детальніше читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу