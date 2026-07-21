В Молдове утвердили новое правительство во главе с Тофаном

Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном.

Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

По итогам заседания парламент выразил вотум доверия новому правительству. За его утверждение проголосовали 53 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Во время выступления на пленарном заседании парламента Тофан отметил, что у нового правительства будет пять приоритетов: экономическое развитие, использование процесса вступления в Европейский Союз для модернизации страны, оптимизация государственной системы, укрепление безопасности и улучшение качества жизни граждан.

11 июля президент Мая Санду выдвинула предпринимателя Василе Тофана кандидатом на пост премьер-министра.

18 июля Тофан представил команду, с которой намерен просить у парламента вотум доверия.

Это произошло через неделю после отставки Александра Мунтяну. Подробнее читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис