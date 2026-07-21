Лісова пожежа на північ від Мадрида продовжує поширюватись: спустошено майже 30 тисяч гектарів

Лісова пожежа північніше столиці Іспанії Мадрида, що триває з 16 липня, спустошила вже майже 30 тисяч гектарів.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Площа пожежі в районі муніципалітету Ла-М'єрла у провінції Гвадалахара, що північніше Мадрида, сягнула 29 тисяч гектарів. Кількість евакуйованих населених пунктів зросла до 34, ще у 14 обмежили пересування з міркувань безпеки. Загалом ці заходи торкнулися понад 1200 осіб.

У частині випадків евакуація пов’язана не безпосередньо із загрозою пожежі, а надто поганою якістю повітря через дим.

Частині евакуйованих, ймовірно, невдовзі дозволять повертатись додому.

При цьому в муніципалітеті Селас за 130 км від вищезгаданої пожежі спалахнула ще одна.

Третя віцепрезидентка та міністерка з екологічного переходу в уряді Іспанії Сара Аагесен заявила, що цьогоріч 21 велика пожежа спустошила вже понад 90 тисяч гектарів – у чотири рази більше, ніж на цей час у 2025 році. За її словами, пожежа у Ла-М'єрла – вже явно наймасштабніша у 2026 році, найбільша в автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча та, можливо, одна з найбільших в Іспанії за останній час.

Станом на понеділок площа пожежі становила 26 тисяч гектарів.

Раніше стало відомо, що майже всі 13 загиблих у лісовій пожежі в Лос-Гальярдосі виявились іноземцями.