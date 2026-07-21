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У Франції загинули двоє пожежників

Новини — Вівторок, 21 липня 2026, 19:20 — Марія Ємець

У Франції повідомили про загибель двох пожежників, що працювали на місці займання на півдні країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

21 липня міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс у виступі перед парламентом повідомив про загибель двох пожежників під час боротьби з пожежею поблизу аеропорту на території комуни Меріняк у департаменті Жиронда. 

"Мої думки з ними та їхніми родинами", – сказав міністр, додавши, що планує вирушити на місце.

Інцидент прокоментував також президент Емманюель Макрон. 

"Висловлюю співчуття, вдячність та підтримку всієї нації їхнім родинам, близьким та пожежникам Франції", – написав він.

Повідомляють, що пожежа порушила роботу розташованого поруч аеропорту великого південного міста Бордо.

Це вже третій смертельний інцидент за липень. На початку місяця загинув один пожежник під час роботи на пожежі у передгір’ї Альп – він потрапив під каменепад. 

Як відомо, у Франції тривають численні лісові пожежі різного масштабу, яким сприяє спекотна посушлива погода. 

Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія, постраждалі площі вже учетверо більші, ніж на цей час у 2025 році. Масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже майже 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час.

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Франція інциденти
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