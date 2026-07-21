У Франції загинули двоє пожежників

У Франції повідомили про загибель двох пожежників, що працювали на місці займання на півдні країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

21 липня міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс у виступі перед парламентом повідомив про загибель двох пожежників під час боротьби з пожежею поблизу аеропорту на території комуни Меріняк у департаменті Жиронда.

🔴Deux sapeurs-pompiers sont décédés en Gironde, en luttant contre un incendie de bâtiment à Mérignac, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi près de l'aéroport. pic.twitter.com/GoiSLCjk7m – M6 Info (@m6info) July 21, 2026

"Мої думки з ними та їхніми родинами", – сказав міністр, додавши, що планує вирушити на місце.

Інцидент прокоментував також президент Емманюель Макрон.

"Висловлюю співчуття, вдячність та підтримку всієї нації їхнім родинам, близьким та пожежникам Франції", – написав він.

Повідомляють, що пожежа порушила роботу розташованого поруч аеропорту великого південного міста Бордо.

🔴 Deux sapeurs-pompiers engagés dans l'incendie de Mérignac sont morts



Les flammes ont dévoré au moins un hectare, les décollages sont interrompus. https://t.co/T7mc61fCsU pic.twitter.com/MvC65WLOmB – air plus news (@airplusnews) July 21, 2026

Це вже третій смертельний інцидент за липень. На початку місяця загинув один пожежник під час роботи на пожежі у передгір’ї Альп – він потрапив під каменепад.

Як відомо, у Франції тривають численні лісові пожежі різного масштабу, яким сприяє спекотна посушлива погода.

Від пожеж потерпає також сусідня Іспанія, постраждалі площі вже учетверо більші, ніж на цей час у 2025 році. Масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже майже 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час.