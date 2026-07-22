На юге Франции в результате масштабного пожара эвакуировали 400 человек
Новости — Среда, 22 июля 2026, 09:40 —
Пожар, вспыхнувший во вторник, 21 июля, в департаменте Вар на юге Франции, вынудил 400 человек покинуть свои дома.
Об этом сообщили в среду, 22 июля, местные власти, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, с 21 июля этот пожар уже уничтожил 2500 гектаров. Большинство из 400 эвакуаций произошло в окрестностях деревень Понтевес, Котиньяк, Силлан-ла-Каскад, Корренс и Монфор-сюр-Аржен.
"Ситуация была очень сложной. Около 1100 пожарных боролись с огнем всю ночь", – сказал представитель пожарной службы департамента Вар, командир Вильям Вогль.
По его словам, по состоянию на утро среды пожар ещё не удалось локализовать. Впрочем, он отметил, что в среду ветер должен быть "более благоприятным", несмотря на высокие температуры.
В префектуре Вар сообщили, что 22 июля без электроснабжения остались 2300 домохозяйств, преимущественно в деревне Котиньяк.
Накануне во Франции сообщили о гибели двух пожарных, работавших на месте возгорания на юге страны.
Это уже третий смертельный инцидент за июль. В начале месяца погиб один пожарный во время тушения пожара в предгорьях Альп – он попал под камнепад.
Как известно, во Франции продолжаются многочисленные лесные пожары различного масштаба, которым способствует жаркая засушливая погода.
От пожаров страдает также соседняя Испания, пострадавшие площади уже в четыре раза превышают показатели на этот же период 2025 года. Масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил почти 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.