На юге Франции в результате масштабного пожара эвакуировали 400 человек

Пожар, вспыхнувший во вторник, 21 июля, в департаменте Вар на юге Франции, вынудил 400 человек покинуть свои дома.

Об этом сообщили в среду, 22 июля, местные власти, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, с 21 июля этот пожар уже уничтожил 2500 гектаров. Большинство из 400 эвакуаций произошло в окрестностях деревень Понтевес, Котиньяк, Силлан-ла-Каскад, Корренс и Монфор-сюр-Аржен.

"Ситуация была очень сложной. Около 1100 пожарных боролись с огнем всю ночь", – сказал представитель пожарной службы департамента Вар, командир Вильям Вогль.

Фото: Reuters

По его словам, по состоянию на утро среды пожар ещё не удалось локализовать. Впрочем, он отметил, что в среду ветер должен быть "более благоприятным", несмотря на высокие температуры.

В префектуре Вар сообщили, что 22 июля без электроснабжения остались 2300 домохозяйств, преимущественно в деревне Котиньяк.

Фото: Reuters

Накануне во Франции сообщили о гибели двух пожарных, работавших на месте возгорания на юге страны.

Это уже третий смертельный инцидент за июль. В начале месяца погиб один пожарный во время тушения пожара в предгорьях Альп – он попал под камнепад.

Как известно, во Франции продолжаются многочисленные лесные пожары различного масштаба, которым способствует жаркая засушливая погода.

От пожаров страдает также соседняя Испания, пострадавшие площади уже в четыре раза превышают показатели на этот же период 2025 года. Масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил почти 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.