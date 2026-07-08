У Франції загинув один з вогнеборців, що гасять масштабні лісові пожежі

У Франції повідомили про загибель 22-річного пожежника-волонтера з поміж сотень залучених до боротьби з масштабними лісовими пожежами на півдні країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

8 липня офіційні органи повідомили про загибель 22-річного пожежника, який був членом волонтерського пожежного загону і працював на місці лісової пожежі в муніципалітеті Плане у Савої, на південному сході Франції.

Під час нічної роботи пожежник потрапив під каменепад, який потяг його на дно ущелини, спричинивши смертельні травми. Ніхто з десятків інших його колег не постраждав. За фактом інциденту триває розслідування.

Пожежа у Плане триває ще з 25 червня у важкодоступній лісистій місцевості і ймовірно почалася внаслідок влучання блискавки.

Нагадаємо, останнім часом у Франції – переважно її південній частині – гасять численні лісові пожежі, яким передувала екстремальна спека. Через одну з них, в районі міста Перпіньян на південному заході, евакуювали понад 10 тисяч людей.

ЄС у рамках Механізму цивільного захисту надіслав спецлітаки на підмогу пожежникам Франції і Португалії.

У Польщі під час боротьби з лісовою пожежею на початку травня загинув пілот спецлітака.