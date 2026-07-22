У Німеччині через рік встановили причини смертельної аварії потяга, де постраждали і українці

Катастрофу потяга в Німеччині, у якій 27 липня 2025 року загинули троє людей і постраждали також громадяни України, спричинив зсув ґрунту після сильного дощу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Майже через рік після інциденту у звіті Федерального відомства з розслідування залізничних аварій у Бонні йдеться, що аварія сталася внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого сильними дощами. Поліція та прокуратура припускали саме таку причину вже незабаром після аварії.

27 липня минулого року регіональний поїзд зійшов з рейок поблизу одного з мікрорайонів Рідлінгена у землі Баден-Вюртемберг. Поїзд прямував із Зігмарингена до Ульма і зійшов з рейок через три хвилини після відправлення з Рідлінгена.

Згідно з повідомленням, перед катастрофою над Верхньою Швабією пронісся грозовий фронт. На місці аварії за годину випало близько 28 літрів дощу. Оскільки ґрунт уже був насичений водою від попередніх опадів, він міг увібрати лише обмежену кількість додаткової води.

Через величезну кількість води на місці аварії стався зсув ґрунту, внаслідок чого бруд і земля опинилися на колії та поруч із нею. У цей зсув врізався регіональний поїзд, що рухався зі швидкістю близько 150 кілометрів на годину, пишуть автори звіту. В результаті декілька вагонів зійшли з рейок, а зв’язок із поїздом було втрачено. Через дев’ять хвилин рух на ділянці зупинили.

архівне фото DPA

Згідно зі звітом, диспетчери, які відповідали за цю ділянку колії, незадовго до аварії були стурбовані погодними умовами. Вони, як повідомляється, говорили про "атмосферу кінця світу" та про те, що погода "жахлива". Однак, як пишуть автори звіту, диспетчери не побачили підстав для вжиття заходів.

Автори не висувають звинувачень на адресу співробітників. Інструкції щодо того, як їм слід було діяти в умовах прогнозованого сильного дощу, не існувало. Крім того, вони опинилися в ситуації конфлікту цілей між безпекою та пунктуальністю.

Окрім Федерального управління з розслідування залізничних аварій, цю аварію також розслідує прокуратура. Вона порушила кримінальну справу щодо смертей. За словами речника відомства, розслідування ще не завершено, досі чекають на геологічний висновок.

Залізнична ділянка була закрита протягом кількох місяців. Залізниця мусила оновити колії в районі місця аварії на ділянці довжиною близько 300 метрів.

Внаслідок аварії загинули 70-річна пасажирка, 32-річний машиніст локомотива та 36-річний стажист залізниці.

36 пасажирів отримали поранення, деякі з них були у важкому стані. У МЗС України повідомляли, що у потязі їхали п'ять громадян України, які згодом перебували у лікарні.