В Германии год спустя установили причины катастрофы поезда, где пострадали и украинцы

Железнодорожная катастрофа в Германии, в результате которой 27 июля 2025 года погибли три человека и пострадали в том числе граждане Украины, была вызвана оползнем после сильного дождя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Спустя почти год после инцидента в отчете Федерального ведомства по расследованию железнодорожных аварий в Бонне говорится, что авария произошла в результате оползня, вызванного сильными дождями. Полиция и прокуратура предполагали именно такую причину уже вскоре после аварии.

27 июля прошлого года региональный поезд сошел с рельсов вблизи одного из микрорайонов Ридлингена в земле Баден-Вюртемберг. Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм и сошел с рельсов через три минуты после отправления из Ридлингена.

Согласно сообщению, перед катастрофой над Верхней Швабией пронесся грозовой фронт. На месте аварии за час выпало около 28 литров осадков. Поскольку почва уже была насыщена водой от предыдущих осадков, она могла впитать лишь ограниченное количество дополнительной воды.

Из-за огромного количества воды на месте аварии произошел оползень, в результате чего грязь и земля оказались на путях и рядом с ними. В этот оползень врезался региональный поезд, двигавшийся со скоростью около 150 километров в час, пишут авторы отчета. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, а связь с поездом была потеряна. Через девять минут движение на этом участке остановили.

архівне фото DPA

архивное фото DPA

Согласно отчету, диспетчеры, отвечавшие за этот участок пути, незадолго до аварии были обеспокоены погодными условиями. Они, как сообщается, говорили об "атмосфере конца света" и о том, что погода "ужасная". Однако, как пишут авторы отчета, диспетчеры не увидели оснований для принятия мер.

Авторы не выдвигают обвинений в адрес сотрудников. Инструкций о том, как им следовало действовать в условиях прогнозируемого сильного дождя, не существовало. Кроме того, они оказались в ситуации конфликта целей между безопасностью и пунктуальностью.

Помимо Федерального управления по расследованию железнодорожных аварий, эту аварию также расследует прокуратура. Она возбудила уголовное дело по факту гибели людей. По словам представителя ведомства, расследование ещё не завершено, до сих пор ждут геологического заключения.

Железнодорожный участок был закрыт в течение нескольких месяцев. Железной дороге пришлось обновить пути в районе места аварии на участке длиной около 300 метров.

В результате аварии погибли 70-летняя пассажирка, 32-летний машинист локомотива и 36-летний стажер железной дороги.

36 пассажиров получили ранения, некоторые из них находились в тяжелом состоянии. В МИД Украины сообщали, что в поезде ехали пять граждан Украины, которые оказались в больнице.