Німецькі військові допомагають Польщі зміцнити кордон з Росією

Німецькі солдати на запрошення польської сторони спільно з інженерними підрозділами Збройних сил Польщі розширюють оборонну інфраструктуру на кордоні з РФ.

Про це повідомили у Генштабі Польщі, пише "Європейська правда".

Там зазначили, що на запрошення Польщі військовослужбовці Бундесверу підтримують реалізацію програми "Східний щит".

"Німецький підрозділ разом із військовослужбовцями польської армії виконує інженерні завдання з метою зміцнення оборонної інфраструктури на північно-східному фланзі НАТО. Це відповідь на зміни в обстановці безпеки після російської агресії проти України. Ось так виглядає союзницька співпраця на практиці, що сприяє підвищенню боєготовності військ та зміцненню оборонного потенціалу НАТО", – йдеться у повідомленні.

Глава уряду Дональд Туск висловився з цього питання у соцмережі X. "Польські та німецькі солдати разом зміцнюють кордон з Росією. Такі речі можливі лише за Туска", – написав він, опублікувавши відео роботи на кордоні.

Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska ☺️ pic.twitter.com/oNBME2gBsv – Donald Tusk (@donaldtusk) July 22, 2026

Своєю чергою, заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик написав, що спільне будівництво "Східного щита" солдатами з Польщі та Німеччини – це "НАТО на практиці". "Ось як виглядає альянс", – додав Томчик, опублікувавши фотографії з кордону на X.

Niemieccy żołnierze wspólnie z Wojskiem Polskim budują Tarczę Wschód na granicy z Rosją. Tak wygląda sojusz. Tak wygląda NATO w praktyce. pic.twitter.com/b6UrHyOs3n – Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 22, 2026

Нагадаємо, 21 липня Комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив сценарії російської операції під "чужим прапором", серед яких – потенційне використання дронів, замаскованих під українські.

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.