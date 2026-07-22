Укр Рус Eng

Німецькі військові допомагають Польщі зміцнити кордон з Росією

фото, відео
Новини — Середа, 22 липня 2026, 15:04 — Христина Бондарєва

Німецькі солдати на запрошення польської сторони спільно з інженерними підрозділами Збройних сил Польщі розширюють оборонну інфраструктуру на кордоні з РФ.

Про це повідомили у Генштабі Польщі, пише "Європейська правда".

Там зазначили, що на запрошення Польщі військовослужбовці Бундесверу підтримують реалізацію програми "Східний щит".

"Німецький підрозділ разом із військовослужбовцями польської армії виконує інженерні завдання з метою зміцнення оборонної інфраструктури на північно-східному фланзі НАТО. Це відповідь на зміни в обстановці безпеки після російської агресії проти України. Ось так виглядає союзницька співпраця на практиці, що сприяє підвищенню боєготовності військ та зміцненню оборонного потенціалу НАТО", – йдеться у повідомленні.

Глава уряду Дональд Туск висловився з цього питання у соцмережі X. "Польські та німецькі солдати разом зміцнюють кордон з Росією. Такі речі можливі лише за Туска", – написав він, опублікувавши відео роботи на кордоні. 

Своєю чергою, заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик написав, що спільне будівництво "Східного щита" солдатами з Польщі та Німеччини – це "НАТО на практиці". "Ось як виглядає альянс", – додав Томчик, опублікувавши фотографії з кордону на X. 

Нагадаємо, 21 липня Комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив сценарії російської операції під "чужим прапором", серед яких – потенційне використання дронів, замаскованих під українські.

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Польща Росія
Реклама: