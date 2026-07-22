Немецкие военные помогают Польше укрепить границу с Россией

Немецкие солдаты по приглашению польской стороны совместно с инженерными подразделениями Вооруженных сил Польши расширяют оборонную инфраструктуру на границе с РФ.

Об этом сообщили в Генштабе Польши, пишет "Европейская правда".

Там отметили, что по приглашению Польши военнослужащие Бундесвера поддерживают реализацию программы "Восточный щит".

"Немецкое подразделение вместе с военнослужащими польской армии выполняет инженерные задачи с целью укрепления оборонной инфраструктуры на северо-восточном фланге НАТО. Это ответ на изменения в обстановке безопасности после российской агрессии против Украины. Вот так выглядит союзническое сотрудничество на практике, что способствует повышению боеготовности войск и укреплению оборонного потенциала НАТО", – говорится в сообщении.

Глава правительства Дональд Туск высказался по этому вопросу в соцсети X. "Польские и немецкие солдаты вместе укрепляют границу с Россией. Такие вещи возможны только при Туске", – написал он, опубликовав видео работ на границе.

Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska ☺️ pic.twitter.com/oNBME2gBsv – Donald Tusk (@donaldtusk) July 22, 2026

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик написал, что совместное строительство "Восточного щита" солдатами из Польши и Германии – это "НАТО на практике". "Вот как выглядит альянс", – добавил Томчик, опубликовав фотографии с границы в X.

Niemieccy żołnierze wspólnie z Wojskiem Polskim budują Tarczę Wschód na granicy z Rosją. Tak wygląda sojusz. Tak wygląda NATO w praktyce. pic.twitter.com/b6UrHyOs3n – Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 22, 2026

Напомним, 21 июля Комитет правительства Польши по вопросам национальной безопасности обсудил сценарии российской операции под "чужим флагом", среди которых – потенциальное использование дронов, замаскированных под украинские.

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно выступили с публичными предупреждениями, сославшись на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.