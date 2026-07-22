Во Франции число смертей, связанных с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800

После поступления дополнительных данных о смертности в июне во Франции уже почти 5800 избыточных смертей связывают с экстремальной жарой в конце прошлого месяца.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В Агентстве общественного здравоохранения Франции сообщили, что с волной жары в стране во второй половине июня могут быть связаны 5764 случая смерти – при этом эти данные не окончательные. Речь идет об избыточных смертях в период с 17 июня по 2 июля, когда экстремальные температуры царили на большей части территории страны.

С учетом этих цифр избыточная смертность в этот период составила 36%.

Также было отмечено, что более половины этих смертельных случаев пришлось на 25–27 июня.

23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений, тогда локально фиксировали даже более 44°C.

Работа с данными будет продолжена для подтверждения предварительных выводов, окончательный отчет ожидается осенью.

В Испании с волной жары в этот период предварительно связывают около 1000 смертей.