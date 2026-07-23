Лісова пожежа на північ від Мадрида знищила понад 30 тисяч гектарів

У середу, 22 липня, пожежники в центральній Іспанії боролися з лісовою пожежею, яка знищила понад 32 тисячі гектарів й стала однією з найбільших пожеж в історії країни.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Йдеться про пожежу в сільській місцевості Гвадалахари, що триває з 16 липня. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав місцевість 22 липня та закликав політичні партії укласти угоду щодо боротьби зі зміною клімату.

"Рік за роком ми наочно бачимо, як зміна клімату вбиває людей і знищує добробут наших громад", – сказав він.

У цьому районі було евакуйовано близько 34 сіл, але про серйозні травми чи загиблих не повідомляється. У середу понад 200 пожежників отримували підтримку з боку наземної техніки та авіації.

Міністр Іспанії з питань екології Сара Аагесен назвала пожежу у Гвадалахарі "однією з найбільших у новітній історії країни" та найбільшою за всю історію регіону Кастилія-Ла-Манча.

Раніше стало відомо, що майже всі 13 загиблих у лісовій пожежі в іспанському Лос-Гальярдосі виявились іноземцями.

Також писали, що пожежа, яка спалахнула у вівторок, 21 липня, у департаменті Вар на півдні Франції, змусила 400 людей покинути свої домівки.