Майже всі 13 загиблих у лісовій пожежі в Іспанії виявились іноземцями

В Іспанії завершили ідентифікацію 13 загиблих у пожежі в районі Лос-Гальярдоса в Андалусії, майже всі вони виявились іноземними громадянами.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

В Іспанії цього тижня завершилась ідентифікація останніх загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії. Серед них – вісім жінок і п’ятеро чоловіків, майже усі є іноземними громадянами, які проживали або відпочивали у містечку Бедар.

Загалом серед загиблих – вісім британських громадян, громадянка Франції, двоє пенсіонерів-громадян Бельгії, американка та її чоловік-іспанець.

Усі потрапили у вогняну пастку на вузькій дорозі, намагаючись виїхати з охопленого пожежею району.

19 липня нова масштабна пожежа почалась в районі Мадрида, охопивши понад 12 тисяч гектарів.

У Німеччині вдалось локалізувати пожежу на території колишнього військового полігону.