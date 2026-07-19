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Майже всі 13 загиблих у лісовій пожежі в Іспанії виявились іноземцями

Новини — Неділя, 19 липня 2026, 14:36 — Марія Ємець

В Іспанії завершили ідентифікацію 13 загиблих у пожежі в районі Лос-Гальярдоса в Андалусії, майже всі вони виявились іноземними громадянами. 

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда". 

В Іспанії цього тижня завершилась ідентифікація останніх загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії. Серед них – вісім жінок і п’ятеро чоловіків, майже усі є іноземними громадянами, які проживали або відпочивали у містечку Бедар. 

Загалом серед загиблих – вісім британських громадян, громадянка Франції, двоє пенсіонерів-громадян Бельгії, американка та її чоловік-іспанець. 

Усі потрапили у вогняну пастку на вузькій дорозі, намагаючись виїхати з охопленого пожежею району. 

19 липня нова масштабна пожежа почалась в районі Мадрида, охопивши понад 12 тисяч гектарів.

У Німеччині вдалось локалізувати пожежу на території колишнього військового полігону.

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Іспанія стихійні лиха
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