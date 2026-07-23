Лесной пожар к северу от Мадрида уничтожил более 30 тысяч гектаров

В среду, 22 июля, пожарные в центральной Испании боролись с лесным пожаром, который уничтожил более 32 тысяч гектаров и стал одним из крупнейших в истории страны.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Речь идет о пожаре в сельской местности Гвадалахары, который продолжается с 16 июля. Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил этот район 22 июля и призвал политические партии заключить соглашение о борьбе с изменением климата.

"Год за годом мы наглядно видим, как изменение климата убивает людей и уничтожает благосостояние наших общин", – сказал он.

В этом районе были эвакуированы около 34 сел, но о серьезных травмах или погибших не сообщается. В среду более 200 пожарных получали поддержку со стороны наземной техники и авиации.

Министр экологии Испании Сара Аагесен назвала пожар в Гвадалахаре "одним из крупнейших в новейшей истории страны" и крупнейшим за всю историю региона Кастилия-Ла-Манча.

Ранее стало известно, что почти все 13 погибших в лесном пожаре в испанском Лос-Гальярдосе оказались иностранцами.

Также сообщалось, что пожар, вспыхнувший во вторник, 21 июля, в департаменте Вар на юге Франции, вынудил 400 человек покинуть свои дома.