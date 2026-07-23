Премьер Латвии обвинил Россию в организации миграционного давления на страну

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за недавним всплеском попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в его страну стоит "высшее руководство российской мафии".

Об этом он сказал в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".

Кулбергс сообщил, что Россия и Беларусь усиливают свою гибридную войну против его государства, поскольку глава Кремля Владимир Путин стремится отвлечь внимание от потерь на поле боя в Украине.

"Нас испытывают. Сейчас это мы. В любой момент это могут быть наши соседи в Литве, Эстонии, Финляндии или Польше. Это гибридная угроза. Это военная угроза. Вот что делает Россия. Он проигрывает в Украине, всё просто. Ему нужно переключить внимание куда-то", – сказал он.

Премьер Латвии также отметил, что просители убежища, пытающиеся пересечь границу, – это "мужчины в возрасте от 18 до 25 лет с криминальным прошлым, всем им выданы визы Беларуси".

"Это организованная угроза, направленная на то, чтобы найти у нас слабое место, и мы все должны принять все меры, чтобы этому предотвратить", – отметил он.

Как отмечается, на прошлой неделе в Латвии за один день было зафиксировано 111 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. Для сравнения: в тот же день в Литве, у которой граница с Беларусью в четыре раза длиннее, было зафиксировано лишь две попытки пересечения границы.

Сообщалось, что на фоне роста потока нелегальной миграции в Латвию премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о готовности активизировать технологическое сотрудничество.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.