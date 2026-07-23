Литва та Польща планують оптимізувати перевірки на кордоні

У четвер, 23 липня, представники прикордонних служб Литви та Польщі зустрінуться, щоб обговорити шляхи підвищення ефективності перевірок на спільному кордоні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас під час спілкування з журналістами, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Кателінас зазначив, що обидві країни повинні оптимізувати перевірки, зосередившись на транспортних засобах та вантажах з підвищеним ризиком. Водночас вони прагнуть забезпечити швидший перетин кордону для постійних мандрівників.

"Вантажівки та фургони можна перевіряти, але коли ми бачимо двох людей, які подорожують у справах, на відпочинок чи з інших причин, або, можливо, одну особу, перевірка, ймовірно, могла б бути швидшою", – сказав він.

Він розповів, що порушив це питання перед польськими колегами під час неформальної зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу в Дубліні минулого тижня.

Тепер очікується, що у четвер, 23 липня, відбудуться зустрічі прикордонників обох країн для обговорення практичних заходів щодо скорочення черг на прикордонному переході.

Варто зазначити, що наприкінці березня Польща продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною ще на пів року.

Раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів.