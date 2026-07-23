Литва и Польша планируют оптимизировать проверки на границе

В четверг, 23 июля, представители пограничных служб Литвы и Польши встретятся, чтобы обсудить пути повышения эффективности проверок на общей границе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас во время общения с журналистами, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Кателинас отметил, что обе страны должны оптимизировать проверки, сосредоточившись на транспортных средствах и грузах с повышенным риском. В то же время они стремятся обеспечить более быстрое пересечение границы для постоянных путешественников.

"Грузовики и фургоны можно проверять, но когда мы видим двух человек, которые путешествуют по делам, на отдых или по другим причинам, или, возможно, одного человека, проверка, вероятно, могла бы быть быстрее", – сказал он.

Он рассказал, что поднял этот вопрос перед польскими коллегами во время неформальной встречи министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Дублине на прошлой неделе.

Теперь ожидается, что в четверг, 23 июля, состоятся встречи пограничников обеих стран для обсуждения практических мер по сокращению очередей на пограничном переходе.

Стоит отметить, что в конце марта Польша продлила временный контроль на границах с Литвой и Германией еще на полгода.

Ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее задерживать нелегальных мигрантов.