Глава МЗС Франції: дипломати, які зазнали нападу в Ірані, повернулися до Парижа

Двоє французьких дипломатів, які зазнали нападу в Ірані, у середу, 22 липня, повернулися до Парижа.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BMF, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі "France Inter".

За словами Барро, двох дипломатичних співробітників французького посольства в Тегерані, які мали завдання з "розробки програми підтримки іранського громадянського суспільства", "жорстоко" затримали в Ірані, хоча їм "не було що закинути".

"Вони повернулися до Парижа вчора і отримують усю необхідну підтримку після цього надзвичайно серйозного та умисного нападу, жертвами якого вони стали. Вони продовжуватимуть виконувати свою місію до її завершення, але вже з Парижа. Це їхнє бажання. Вони перебувають у стані шоку", – заявив французький міністр.

Як пише BMF, дипломатів утримували під вартою майже чотири години, позбавивши доступу до засобів зв’язку.

Один із них навіть зазнав "домагань, жорстокого поводження та побиття" з боку іранської влади, заявив Барро.

"Напади на дипломатів категорично заборонені й заслуговують на засудження. По суті, цей напад свідчить про те, що цей режим намагається будь-якими засобами відвернути Францію від підтримки іранського народу. Але, звісно, ми й надалі будемо це робити", – додав міністр в ефірі France Inter.

На його думку, це "атака на дії Франції на підтримку іранського громадянського суспільства".

З огляду на цю "незаконну й неприпустиму" агресію Жан-Ноель Барро пообіцяв, що вона "не залишиться без наслідків", і запевнив, що вивчить "усі варіанти реагування".

Він нагадав, що Франція готова розгорнути свої сили в Ормузькій протоці, щойно ситуація це дозволить, щоб провести операції з розмінування та сприяти забезпеченню безпеки судноплавства.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив про затримання і допит в Ірані співробітників французького посольства.