Глава МИД Франции: дипломаты, подвергшиеся нападению в Иране, вернулись в Париж

Двое французских дипломатов, подвергшихся нападению в Иране, в среду, 22 июля, вернулись в Париж.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BMF, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире "France Inter".

По словам Барро, двое дипломатических сотрудников французского посольства в Тегеране, которым было поручено "разработать программу поддержки иранского гражданского общества", были "жестоко" задержаны в Иране, хотя им "нечего было предъявить".

"Они вернулись в Париж вчера и получают всю необходимую поддержку после этого чрезвычайно серьезного и умышленного нападения, жертвами которого они стали. Они будут продолжать выполнять свою миссию до ее завершения, но уже из Парижа. Это их желание. Они находятся в состоянии шока", – заявил французский министр.

Как пишет BMF, дипломатов удерживали под стражей почти четыре часа, лишив доступа к средствам связи.

Один из них даже подвергся "домогательствам, жестокому обращению и избиению" со стороны иранских властей, заявил Барро.

"Нападения на дипломатов категорически запрещены и заслуживают осуждения. По сути, это нападение свидетельствует о том, что данный режим пытается любыми средствами отвратить Францию от поддержки иранского народа. Но, конечно, мы и впредь будем это делать", – добавил министр в эфире France Inter.

По его мнению, это "нападение на действия Франции в поддержку иранского гражданского общества".

Учитывая эту "незаконную и недопустимую" агрессию, Жан-Ноэль Барро пообещал, что она "не останется без последствий", и уверил, что изучит "все варианты реагирования".

Он напоминает, что Франция готова развернуть свои силы в Ормузском проливе, как только ситуация это позволит, чтобы провести операции по разминированию и способствовать обеспечению безопасности судоходства.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о задержании и допросе в Иране сотрудников французского посольства.