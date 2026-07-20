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Париж заявив про затримання й допит французьких дипломатів в Ірані

Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 20:47 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що співробітники французького посольства в Ірані, захищені дипломатичним імунітетом, були затримані і пережили допит представниками іранських спецслужб. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Барро повідомив, що ввечері 19 липня двоє співробітників посольства Франції в Ірані "зазнали вкрай грубого залякування" з боку іранських спецслужб, що було грубим порушенням їхнього дипломатичного імунітету. 

"Після багатогодинного затримання без причин, допитів, та – у випадку одного з них – застосування сили, вони врешті змогли повернутися у посольство, де перебувають у безпеці, очікуючи повернення до Франції у найближчі години. Таке поводження особливо шокує ще й через те, що ці двоє співробітників займаються нашими програмами підтримки громадянського суспільства, зокрема іранських митців та науковців", – заявив міністр закордонних справ Франції. 

Барро зазначив, що говорив з дипломатами після інциденту та подякував їм за хоробре виконання своєї роботи. 

"Також поінформував міністра закордонних справ Ірану, що таке тяжке й неприйнятне посягання на недоторканність наших співробітників не може залишитися без наслідків", – додав очільник МЗС, не уточнюючи, які кроки у відповідь розглядає Париж. 

Попри триваючу війну США з Іраном багато європейських посольств у Тегерані продовжують роботу. Серед іншого, це посольства Іспанії та Швейцарії

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Франція Іран
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