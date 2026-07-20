Париж заявив про затримання й допит французьких дипломатів в Ірані

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що співробітники французького посольства в Ірані, захищені дипломатичним імунітетом, були затримані і пережили допит представниками іранських спецслужб.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Барро повідомив, що ввечері 19 липня двоє співробітників посольства Франції в Ірані "зазнали вкрай грубого залякування" з боку іранських спецслужб, що було грубим порушенням їхнього дипломатичного імунітету.

Dimanche soir deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été la cible d'une action d'intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens, en violation flagrante des immunités diplomatiques dont ils bénéficient.



Détenus sans raison pendant plusieurs… – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 20, 2026

"Після багатогодинного затримання без причин, допитів, та – у випадку одного з них – застосування сили, вони врешті змогли повернутися у посольство, де перебувають у безпеці, очікуючи повернення до Франції у найближчі години. Таке поводження особливо шокує ще й через те, що ці двоє співробітників займаються нашими програмами підтримки громадянського суспільства, зокрема іранських митців та науковців", – заявив міністр закордонних справ Франції.

Барро зазначив, що говорив з дипломатами після інциденту та подякував їм за хоробре виконання своєї роботи.

"Також поінформував міністра закордонних справ Ірану, що таке тяжке й неприйнятне посягання на недоторканність наших співробітників не може залишитися без наслідків", – додав очільник МЗС, не уточнюючи, які кроки у відповідь розглядає Париж.

Попри триваючу війну США з Іраном багато європейських посольств у Тегерані продовжують роботу. Серед іншого, це посольства Іспанії та Швейцарії.