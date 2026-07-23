З уряду Франції звільнили кількох працівників через позитивні тести на наркотики

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що кількох співробітників французького уряду було звільнено після того, як у них було виявлено позитивний результат на наркотики в рамках нової програми перевірки персоналу міністрів та високопосадовців.

Заяву очільника французького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Лекорню, багато хто з тих співробітників, які пройшли тестування, мали доступ до "вкрай конфіденційної" інформації.

"Багато хто каже, що я зробив це, щоб показати приклад. Це правда. Але я зробив це насамперед з міркувань безпеки", – сказав прем’єр.

Лекорню заявив, що ці заходи також покликані зміцнити авторитет уряду в його кампанії з боротьби з наркозлочинністю.

Торгівля наркотиками є "найсерйознішим внутрішнім викликом, з яким Франція стикається зараз і стикатиметься в найближчі роки", вказав прем’єр.

"Це зачіпає всі верстви суспільства", – наголосив він, додавши, що політики не є винятком.

За словами Лекорню, антинаркотична кампанія уряду зможе зберегти свою переконливість лише в тому разі, якщо ті, хто її очолює, будуть бездоганними.

Прем'єр повідомив, що програма тестування триватиме на вибірковій основі і не буде одноразовим заходом.

За даними французького телеканалу TF1, кілька тижнів тому раптові тести на наркотики також були проведені в Отель-де-Матіньйон – офіційній резиденції та офісах прем’єр-міністра. Як повідомив телеканал, результати тестів у Лекорню та його співробітників виявилися негативними.

Раніше стало відомо, що Лекорню доручив своїм міністрам проводити вибіркові тести на наркотики серед своїх співробітників з метою виявлення можливого вживання заборонених речовин в уряді.

Повідомляли також, що уряд Франції не оприлюднюватиме результати своєї кампанії з тестування на наркотики серед міністрів, членів уряду та високопосадовців.

Однак, як попереджали в уряді, у разі позитивних результатів таку особу буде звільнено.