Из правительства Франции уволили нескольких сотрудников из-за позитивных тестов на наркотики

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что несколько сотрудников французского правительства были уволены после того, как у них был выявлен положительный результат теста на наркотики в рамках новой программы проверки персонала министров и высокопоставленных чиновников.

Заявление главы французского правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Лекорню, многие из тех сотрудников, которые прошли тестирование, имели доступ к "крайне конфиденциальной" информации.

"Многие говорят, что я сделал это, чтобы показать пример. Это правда. Но я сделал это прежде всего из соображений безопасности", – сказал премьер.

Лекорню заявил, что эти меры также призваны укрепить авторитет правительства в его кампании по борьбе с наркопреступностью.

Торговля наркотиками является "самым серьёзным внутренним вызовом, с которым Франция сталкивается сейчас и будет сталкиваться в ближайшие годы", отметил премьер.

"Это затрагивает все слои общества", – подчеркнул он, добавив, что политики не являются исключением.

По словам Лекорню, антинаркотическая кампания правительства сможет сохранить свою убедительность только в том случае, если те, кто ее возглавляет, будут безупречны.

Премьер сообщил, что программа тестирования будет проводиться на выборочной основе и не станет разовой мерой.

По данным французского телеканала TF1, несколько недель назад внезапные тесты на наркотики также были проведены в Отель-де-Матиньон – официальной резиденции и офисах премьер-министра. Как сообщил телеканал, результаты тестов у Лекорню и его сотрудников оказались отрицательными.

Ранее стало известно, что Лекорню поручил своим министрам проводить выборочные тесты на наркотики среди своих сотрудников с целью выявления возможного употребления запрещенных веществ в правительстве.

Сообщалось также, что правительство Франции не будет обнародовать результаты своей кампании по тестированию на наркотики среди министров, членов правительства и высокопоставленных чиновников.

Однако, как предупреждали в правительстве, в случае положительных результатов чиновник будет уволен.