Сейм Латвии одобрил запрет на импорт книг, игрушек и одежды из РФ и Беларуси

23 июля на внеочередном заседании латвийский Сейм принял поправки к Закону "О поддержке гражданского населения Украины", которые предусматривают введение запрета на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Законопроект, подготовленный Министерством иностранных дел, предоставляет правительству полномочия определить перечень таких товаров. В частности, под запрет могут попасть книги и периодические издания (прежде всего – на русском языке), видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь.

За законопроект проголосовали 66 депутатов, восемь выступили против, еще восемь депутатов не голосовали.

Поправки внесены в Закон "О поддержке гражданского населения Украины" с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. В то же время эти поправки стали дополнением к уже введенным ЕС санкциям и торговым ограничениям в отношении двух стран.

Поправки предусматривают введение запрета на импорт товаров как непосредственно из России и Беларуси, так и из третьих стран.

При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС запрещен не будет.

В ходе дебатов министр иностранных дел Байба Браже подчеркнула, что как только закон будет принят, правительство немедленно утвердит перечень товаров.

Также она отметила, что Россия использует распространение книг и периодических изданий в пропагандистских целях, а это не нужно ни Латвии, ни Евросоюзу.

Поправки к Закону "О поддержке гражданского населения Украины" были подготовлены Министерством иностранных дел и одобрены правительством на заседании 14 июля. К законопроекту был приложен проект Правил Кабинета министров, который правительство должно принять после утверждения поправок Сеймом.

В начале июня стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Сообщалось также, что в Латвии планируется удалить с дорожных знаков все названия населённых пунктов России и Беларуси.