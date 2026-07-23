В Естонії виник скандал через рекламу з натяком на "підсмажених" росіян

Один із найбільших виробників м’ясної продукції в Естонії, компанія Rannarootsi Lihatööstus, опублікувала рекламний допис на своїй сторінці у Facebook, в якому деякі побачили натяк на "підсмажених" на грилі росіян.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

На зображенні двоє чоловіків із українськими прапорами на рукавах футболок смажать м’ясо на тлі клубів диму, що піднімаються, і які дуже схожі на наслідки воєнних ударів.

Рекламу продукції супроводжує слоган естонською мовою: "Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою").

Частина користувачів соціальних мереж побачила в публікації натяк на війну РФ проти України та мову ненависті. Найбільші суперечки викликало слово sibul ("цибуля"), яке в певному розмовному контексті може вживатися як зневажливе прізвисько російськомовних мешканців Естонії.

Виконавчий директор, член правління Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель заявив, що компанія не вкладала в рекламу жодного політичного підтексту.

"Це безпосередньо пов’язано з нашим продуктом та його інгредієнтом – карамелізованою цибулею. Текст стосується саме цього продукту", – сказав Аксель.

На запитання про те, чи знали в компанії про існування іншого значення слова sibul, керівник сказав, що дізнався про це вже після публікації.

Окремі запитання викликала й візуальна складова реклами, зокрема стовпи диму на задньому плані і українські прапори.

За словами Акселя, цей образ був натхненний сучасним новинним порядком денним.

"Зображення відображає сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо у новинній стрічці. Щодня в новинах ми бачимо ці стовпи диму. Звідти й з’явився цей образ", – пояснив він.

У компанії також відкидають твердження, що реклама була спрямована проти будь-якої національної групи.

"Наша публікація жодним чином не була спрямована проти будь-якої національності, що проживає в Естонії. Текст стосується продукту, а зображення – це сьогоднішня медіакартина. Це просто дві речі разом. Ми не прагнули за допомогою цієї реклами спровокувати конфлікт", – підкреслив виконавчий директор.

Незважаючи на хвилю критики та заклики до бойкоту продукції, компанія поки що не збирається видаляти публікацію.

"Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?" – зазначив керівник.

Варто зазначити, що у травні в російському МЗС заявляли, що хочуть підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

У відповідь на це в МЗС Естонії наголосили, що ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.