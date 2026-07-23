В Эстонии разразился скандал из-за рекламы с намеком на "поджаренных" россиян

Один из крупнейших производителей мясной продукции в Эстонии, компания Rannarootsi Lihatööstus, опубликовала рекламный пост на своей странице в Facebook, в котором некоторые усмотрели намек на "поджаренных" на гриле россиян.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

На изображении двое мужчин с украинскими флагами на рукавах футболок жарят мясо на фоне поднимающихся клубов дыма, которые очень похожи на последствия военных ударов.

Реклама продукции сопровождается слоганом на эстонском языке: "Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильный гриль делает горький лук сладким").

Часть пользователей социальных сетей усмотрела в публикации намек на войну РФ против Украины и язык ненависти. Наибольшие споры вызвало слово sibul ("лук"), которое в определенном разговорном контексте может употребляться как уничижительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.

Исполнительный директор, член правления Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель заявил, что компания не вкладывала в рекламу никакого политического подтекста.

"Это напрямую связано с нашим продуктом и его ингредиентом – карамелизированным луком. Текст касается именно этого продукта", – сказал Аксель.

На вопрос о том, знали ли в компании о существовании другого значения слова sibul, руководитель ответил, что узнал об этом уже после публикации.

Отдельные вопросы вызвала и визуальная составляющая рекламы, в частности столбы дыма на заднем плане и украинские флаги.

По словам Акселя, этот образ был вдохновлен современной новостной повесткой дня.

"Изображение отражает сегодняшнюю реальную ситуацию, которую мы видим в новостной ленте. Каждый день в новостях мы видим эти столбы дыма. Оттуда и появился этот образ", – пояснил он.

В компании также отвергают утверждение, что реклама была направлена против какой-либо национальной группы.

"Наша публикация никоим образом не была направлена против какой-либо национальности, проживающей в Эстонии. Текст касается продукта, а изображение – это сегодняшняя медиакартина. Это просто две вещи вместе. Мы не стремились с помощью этой рекламы спровоцировать конфликт", – подчеркнул исполнительный директор.

Несмотря на волну критики и призывы к бойкоту продукции, компания пока не собирается удалять публикацию.

"Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?" – отметил руководитель.

Стоит отметить, что в мае в российском МИД заявляли, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий самой России, в частности от её атак на гражданские объекты в Украине.