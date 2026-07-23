Поляки розділились у питанні, чи має Україна право на власних історичних героїв 

Питання щодо права українців мати своїх власних історичних героїв, які залишили негативний слід в історії Польщі, розділило поляків.

Про це свідчать результати опитування CBOS, які наводить RMF24, передає "Європейська правда".

Переважна більшість опитаних, а саме 84%, вважають, що польська держава має реагувати, коли інша держава прославляє історичних постатей, відповідальних за злочини проти поляків.

Водночас питання права українців на власних історичних героїв викликає більші розбіжності. 44% опитаних погоджуються з твердженням, що українці мають право на власних героїв, навіть якщо вони залишили негативний слід в історії Польщі, тоді як 42% дотримуються протилежної думки.

Варто зазначити, що 59% опитаних вважають, що рішення президента Кароля Навроцького про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла було правильним. 28% негативно оцінюють рішення президента щодо позбавлення ордена, при цьому думки щодо наслідків цього кроку для Польщі розділилися. Так, 41 % опитаних вважають, що це приносить Польщі більше збитків, ніж користі, але точно стільки ж респондентів дотримуються думки, що користь переважає збитки.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький розповів деталі своєї зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі, зазначивши, що "історичні питання вирішити не вдалось".

Зустріч лідерів відбулася після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, зокрема по лінії президентів, після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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