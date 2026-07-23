Поляки разделились во мнении о том, имеет ли Украина право на своих исторических героев

Вопрос о праве украинцев иметь своих собственных исторических героев, оставивших негативный след в истории Польши, разделил поляков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, которые приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Подавляющее большинство опрошенных, а именно 84%, считают, что польское государство должно реагировать, когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.

В то же время вопрос о праве украинцев на собственных исторических героев вызывает больше разногласий. 44% опрошенных согласны с утверждением, что украинцы имеют право на собственных героев, даже если те оставили негативный след в истории Польши, тогда как 42% придерживаются противоположного мнения.

Стоит отметить, что 59% опрошенных считают, что решение президента Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла было правильным. 28% негативно оценивают решение президента о лишении ордена, при этом мнения относительно последствий этого шага для Польши разделились. Так, 41 % опрошенных считают, что это приносит Польше больше ущерба, чем пользы, но ровно столько же респондентов придерживаются мнения, что польза превышает ущерб.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий рассказал подробности своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре, отметив, что "исторические вопросы решить не удалось".

Встреча лидеров состоялась после серьезного ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, в частности на президентском уровне, после скандала вокруг переименования одного из подразделений ССО в честь героев УПА и решения Навроцкого в ответ на это отозвать врученный Зеленскому орден Белого Орла.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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