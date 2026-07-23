Німеччина відкликає військові кораблі з Червоного моря через поновлення конфлікту США та Ірану

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкликає два військові кораблі, які перебували в Червоному морі з метою підготовки до можливої операції з розмінування в Ормузькій протоці, назад у східне Середземне море.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після інтенсивних консультацій у складі німецького уряду в середу ввечері було прийнято рішення, що мінний тральник Fulda та судно забезпечення Mosel найближчими днями вирушать із Джибуті в напрямку Суецького каналу разом із військовими кораблями інших країн.

Кілька тижнів тому Пісторіус спрямував ці два військові кораблі до Джибуті для участі в міжнародній операції з розмінування в Ормузькій протоці. Однак міністерство заявило, що в останні дні через поновлення конфлікту між США та Іраном така місія стає дедалі менш імовірною. "Утримання сил у регіоні з огляду на нестабільну політичну ситуацію" наразі не має сенсу і становить "навантаження на технічні системи, якого можна уникнути", заявило відомство.

Тепер обидва військові кораблі мають повернутися до Середземного моря через Червоне море разом з іншими суднами. Через атаки бойовиків-хуситів, які обстрілювали танкери, що пропливали з Ємену, ця місія не позбавлена ризику. Тому, за даними військових джерел, два німецькі кораблі будуть плисти разом із військовими кораблями, оснащеними протиповітряними системами.

Пісторіус заявив, що уряд Німеччини "дуже стурбований" тим, що атаки на нафтові танкери в Червоному морі з боку єменських бойовиків-хуситів можуть призвести до ескалації поточного конфлікту в регіоні.

23 липня хусити, яких підтримує Іран, оголосили про напад на танкери в Червоному морі, що належать Саудівській Аравії. Як повідомляє CNN, на супутниковому знімку NASA видно, що на борту одного з танкерів, які ходять під прапором Саудівської Аравії, спалахнула пожежа.

Після цього президент США Дональд Трамп попередив, що американська сторона вживатиме воєнних заходів, якщо єменські бойовики-хусити знову атакуватимуть судна в Червоному морі.