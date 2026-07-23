Германия отзывает военные корабли из Красного моря из-за возобновления конфликта между США и Ираном

Министр обороны Германии Борис Писториус отзывает два военных корабля, находившихся в Красном море с целью подготовки к возможной операции по разминированию в Ормузском проливе, обратно в восточное Средиземное море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После интенсивных консультаций в составе немецкого правительства в среду вечером было принято решение, что минный тральщик Fulda и судно обеспечения Mosel в ближайшие дни отправятся из Джибути в направлении Суэцкого канала вместе с военными кораблями других стран.

Несколько недель назад Писториус направил эти два военных корабля в Джибути для участия в международной операции по разминированию в Ормузском проливе. Однако министерство заявило, что в последние дни из-за возобновления конфликта между США и Ираном такая миссия становится всё менее вероятной. "Содержание сил в регионе с учетом нестабильной политической ситуации" в настоящее время не имеет смысла и представляет собой "нагрузку на технические системы, которой можно избежать", заявило ведомство.

Теперь оба военных корабля должны вернуться в Средиземное море через Красное море вместе с другими судами. Из-за атак боевиков-хуситов, обстреливающих танкеры, проплывающие из Йемена, эта миссия не лишена риска. Поэтому, по данным военных источников, два немецких корабля будут плыть вместе с военными кораблями, оснащенными противовоздушными системами.

Писториус заявил, что правительство Германии "очень обеспокоено" тем, что атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских боевиков-хуситов могут привести к эскалации текущего конфликта в регионе.

23 июля хуситы, которых поддерживает Иран, объявили о нападении на танкеры в Красном море, принадлежащие Саудовской Аравии. Как сообщает CNN, на спутниковом снимке NASA видно, что на борту одного из танкеров, ходящих под флагом Саудовской Аравии, вспыхнул пожар.

После этого президент США Дональд Трамп предупредил, что американская сторона примет военные меры, если йеменские боевики-хуситы вновь будут атаковать суда в Красном море.