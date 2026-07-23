Україна очікує на негайну підтримку ЄС щодо "Шляхів солідарності"

Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності", а також для збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час телефонної розмови з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, Росія намагається перетворити Чорне море на зону страху, дестабілізації та примусу. Лише з початку липня було атаковано 31 торгове судно. Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі судноплавства та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці, йдеться в повідомленні.

"Обговорили підготовку до всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації. Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності", а також для збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору. Також ми скоординували наші позиції та домовилися підтримувати тісний контакт", – наголосив глава МЗС України.

"Шляхи солідарності" (EU-Ukraine Solidarity Lanes) – це альтернативні логістичні маршрути, створені Європейською комісією у травні 2022 року для забезпечення експорту української продукції та імпорту необхідних товарів залізницею, автодорогами та водними шляхами у зв’язку з блокуванням морських портів.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. Румунські рятувальники евакуювали увесь екіпаж, серед моряків були поранені.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який залишається на посаді у статусі виконувача обов’язків, засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок моряків з цивільного танкера, що потрапив під удар неподалік румунських берегів.