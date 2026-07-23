Украина рассчитывает на немедленную поддержку ЕС в отношении "Путей солидарности"

Украине необходима срочная поддержка Европейского Союза для обеспечения бесперебойной работы "Путей солидарности", а также для увеличения пропускной способности Дунайского коридора.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время телефонного разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, Россия пытается превратить Чёрное море в зону страха, дестабилизации и принуждения. Только с начала июля было атаковано 31 торговое судно. Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, говорится в сообщении.

"Обсудили подготовку ко всем возможным сценариям развития ситуации. Украине необходима срочная поддержка Европейского Союза для обеспечения бесперебойной работы "Путей солидарности", а также для увеличения пропускной способности Дунайского коридора. Также мы скоординировали наши позиции и договорились поддерживать тесный контакт", – подчеркнул глава МИД Украины.

"Пути солидарности" (EU-Ukraine Solidarity Lanes) – это альтернативные логистические маршруты, созданные Европейской комиссией в мае 2022 года для обеспечения экспорта украинской продукции и импорта необходимых товаров по железной дороге, автодорогам и водным путям в связи с блокировкой морских портов.

Напомним, 21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у берегов страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае. Румынские спасатели эвакуировали весь экипаж, среди моряков были раненые.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который остается на должности в статусе исполняющего обязанности, осудил действия РФ и поблагодарил Румынию за спасение моряков с гражданского танкера, попавшего под удар недалеко от румынских берегов.