Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи перед студентами в Йоганнесбурзі, пояснював, що Росія продовжує становити екзистенційну загрозу для безпеки Європи.

Заяву Вадефуля наводить видання Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

Погляди на Росію є точкою конфлікту у відносинах між Німеччиною та ПАР, куди Вадефуль прибув з візитом. На п’ятому році повномасштабної війни проти України Південна Африка не може змусити себе засудити російське вторгнення. Як один із засновників БРІКС, ця країна традиційно підтримує тісні зв’язки з Москвою та Пекіном.

Вадефуль у своїй промові намагався закликати до іншого підходу.

"Ми надто добре бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам „Іскандер", які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі", – пояснив німецький міністр.

Вадефуль також висловив незгоду з президентом США Дональдом Трампом, який заявляв, що має намір виключити ПАР з наступного саміту G20 у Маямі.

Нагадаємо, головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.