Глава МЗС Німеччини нагадав, що "Іскандери" РФ можуть долетіти до Берліна за кілька хвилин
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи перед студентами в Йоганнесбурзі, пояснював, що Росія продовжує становити екзистенційну загрозу для безпеки Європи.
Заяву Вадефуля наводить видання Die Welt, повідомляє "Європейська правда".
Погляди на Росію є точкою конфлікту у відносинах між Німеччиною та ПАР, куди Вадефуль прибув з візитом. На п’ятому році повномасштабної війни проти України Південна Африка не може змусити себе засудити російське вторгнення. Як один із засновників БРІКС, ця країна традиційно підтримує тісні зв’язки з Москвою та Пекіном.
Вадефуль у своїй промові намагався закликати до іншого підходу.
"Ми надто добре бачимо, що Росія багато років нас обманювала і продовжує становити для нас екзистенційну загрозу безпеці. Ракетам „Іскандер", які Росія розмістила в Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Це частина сучасної стратегічної реальності в Європі", – пояснив німецький міністр.
Вадефуль також висловив незгоду з президентом США Дональдом Трампом, який заявляв, що має намір виключити ПАР з наступного саміту G20 у Маямі.
Нагадаємо, головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.