Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, выступая перед студентами в Йоханнесбурге, пояснил, что Россия по-прежнему представляет экзистенциальную угрозу для безопасности Европы.

Заявление Вадефуля приводит издание Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Взгляды на Россию являются точкой конфликта в отношениях между Германией и ЮАР, куда Вадефуль прибыл с визитом. На пятом году полномасштабной войны против Украины Южная Африка не может заставить себя осудить российское вторжение. Как один из основателей БРИКС, эта страна традиционно поддерживает тесные связи с Москвой и Пекином.

Вадефуль в своей речи пытался призвать к иному подходу.

"Мы слишком хорошо видим, что Россия много лет обманывала нас и продолжает представлять для нас экзистенциальную угрозу безопасности. Ракетам "Искандер", которые Россия разместила в Калининграде, потребовалось бы всего несколько минут, чтобы достичь Берлина. Это часть современной стратегической реальности в Европе", – пояснил немецкий министр.

Вадефуль также выразил несогласие с президентом США Дональдом Трампом, который заявлял, что намерен исключить ЮАР из следующего саммита G20 в Майами.

Напомним, главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг считает, что Германия должна подготовиться к российскому нападению к 2029 году или даже раньше.