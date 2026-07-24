Сибіга розповів, що мав розмову зі "своїм польським другом" Сікорським

Керівник МЗС України Андрій Сибіга повідомив у четвер ввечері про телефонну розмову з польським колегою Радославом Сікорський, у якій дипломати зосередились на атаках Росії та посиленні тиску на неї.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільник українського відомства підкреслив, що "мав гарну розмову зі своїм польським другом" Радеком Сікорським.

"Ми обговорили посилення атак Росії на цивільні судна в Чорному морі та наслідки цього терору для глобальної продовольчої безпеки. Ми також говорили про шлях України до ЄС. Я подякував Радеку за підтримку Польщі у відкритті кластерів 1 та 6. Ми обоє привітали ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії – рішення, на яке ми так довго чекали", – зауважив Сибіга.

Він поінформував Сікорського про останній масштабний напад Росії на Київ та інші українські міста.

"Ми зосередилися на нагальній потребі ще більше посилити тиск на Росію. Я висловив нашу вдячність Польщі за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії", – написав Сибіга.

Нагадаємо, на початку липня Сибіга та Сікорський провели зустріч у Варшаві на тлі загострення у відносинах між державами через історичні питання. Тоді Сибіга запропонував пакет антикризових заходів, щоб знизити градус напруги.

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