Сибига рассказал, что поговорил со "своим польским другом" Сикорским

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в четверг вечером о телефонном разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским, в ходе которого дипломаты обсудили нападения России и усиление давления на нее.

Об этом Сибига рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского ведомства подчеркнул, что "провел хороший разговор со своим польским другом" Радеком Сикорским.

"Мы обсудили усиление атак России на гражданские суда в Черном море и последствия этого террора для глобальной продовольственной безопасности. Мы также говорили о пути Украины в ЕС. Я поблагодарил Радека за поддержку Польши в открытии кластеров 1 и 6. Мы оба приветствовали принятие 21-го пакета санкций против России – решение, которого мы так долго ждали", – отметил Сибига.

Он проинформировал Сикорского о последнем масштабном нападении России на Киев и другие украинские города.

"Мы сосредоточились на насущной необходимости еще больше усилить давление на Россию. Я выразил нашу благодарность Польше за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России", – написал Сибига.

Напомним, в начале июля Сибига и Сикорский провели встречу в Варшаве на фоне обострения отношений между странами из-за исторических вопросов. Тогда Сибига предложил пакет антикризисных мер, чтобы снизить градус напряжения.

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