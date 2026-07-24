Вперше в історії підрозділ ВМС України отримав право управляти силами НАТО

Штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026, отримавши оцінку Mission Capable ("Повністю спроможний до виконання місії").

Про це у п’ятницю повідомили ВМС Збройних сил України, пише "Європейська правда".

Оцінювання другого рівня було зосереджене не лише на сумісності, як на першому рівні, а й на повній операційній спроможності підрозділу. Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій.

Як наголошено у повідомленні, уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі.

Тобто відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ, в умовах активної фази війни, українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та здобували необхідні спроможності. Цей результат – черговий беззаперечний доказ того, що Збройні Сили України, а саме Військово-морські сили, не просто стримують ворога, а й продовжують невпинну інтеграцію в євроатлантичну архітектуру безпеки на рівні найкращих флотів світу", – сказано у повідомленні ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що українські оператори БпЛА, яких залучили до навчань НАТО на Готланді, "рознесли" шведських військових, які мали їм протистояти.

На навчаннях Hedgehog-2025 в Естонії українські пілоти-дронарі також розгромили угрупування "противника".