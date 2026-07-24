Впервые в истории подразделение ВМС Украины получило право управлять силами НАТО

Штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО в ходе украинско-американских учений Sea Breeze 2026, получив оценку Mission Capable ("Полностью готов к выполнению миссии").

Об этом в пятницу сообщили ВМС Вооруженных сил Украины, пишет "Европейская правда".

Оценка второго уровня была сосредоточена не только на совместимости, как на первом уровне, но и на полной оперативной готовности подразделения. Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям.

Как отмечается в сообщении, впервые в истории современного военно-морских сил Украины подразделение официально включено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море.

То есть отныне Украина обладает подтвержденной Альянсом способностью осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до Постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море.

"С начала полномасштабного вторжения РФ, в условиях активной фазы войны, украинские военные моряки в течение трех лет проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и приобретали необходимые способности. Этот результат – очередное неоспоримое доказательство того, что Вооруженные Силы Украины, а именно Военно-морские силы, не просто сдерживают врага, но и продолжают неуклонную интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности на уровне лучших флотов мира", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Напомним, в мае стало известно, что украинские операторы БПЛА, привлеченные к учениям НАТО на Готланде, "разбили" шведских военных, которые должны были им противостоять.

На учениях Hedgehog-2025 в Эстонии украинские пилоты-дронары также разгромили группировку "противника".