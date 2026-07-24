Фінська розвідслужба опублікувала попередження про російські кібератаки

Фінська служба безпеки та розвідки (Supo) опублікувала нове попередження щодо спроб кібершпигунства, спрямованих проти Фінляндії з боку Росії та інших авторитарних держав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У п’ятницю Supo спільно з Фінською військовою розвідкою та Агентством національної безпеки США (NSA) опублікувала попередження про суб’єкта кіберзагрози, що діє за підтримки російської держави та атакує корпоративні системи електронної пошти.

Розвідувальні органи заявили, що компанії та організації повинні бути обізнані про дії маловідомого російського угруповання зловмисників, відомого під назвою Laundry Bear.

Вони зазначили, що Laundry Bear становить серйозну загрозу кібершпигунства, особливо для організацій у сфері державного управління, критичної інфраструктури та оборонного сектора.

"Laundry Bear спрямовує зусилля на широке коло жертв, включаючи представників військової промисловості, державну адміністрацію та інші органи влади, технологічні компанії та організації третього сектора", – йдеться у заяві Supo.

Основними цілями угруповання були країни НАТО, зокрема Фінляндія, а також Україна.

"Laundry Bear насамперед намагається проникнути в системи електронної пошти цільових організацій, часто використовуючи прості, але ефективні методи, такі як соціальна маніпуляція (наприклад, видавання себе за іншу особу) та викрадені ідентифікатори користувачів", – пояснили у Supo.

Нагадаємо, 13 липня ЄС та Британія синхронно запровадили санкції проти росіян, яких вважають відповідальними за системні кібератаки.

Також засудив кібератаки й офіційний Будапешт.