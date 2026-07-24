Финская разведывательная служба опубликовала предупреждение о российских кибератаках

Финская служба безопасности и разведки (Supo) опубликовала новое предупреждение о попытках кибершпионажа, направленных против Финляндии со стороны России и других авторитарных государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В пятницу Supo совместно с финской военной разведкой и Агентством национальной безопасности США (NSA) опубликовала предупреждение о субъекте киберугрозы, действующем при поддержке российского государства и атакующем корпоративные системы электронной почты.

Разведывательные органы заявили, что компании и организации должны быть осведомлены о действиях о действиях малоизвестной российской группировки злоумышленников, известной под названием Laundry Bear.

Они отметили, что Laundry Bear представляет серьезную угрозу кибершпионажа, особенно для организаций в сфере государственного управления, критической инфраструктуры и оборонного сектора.

"Laundry Bear направляет свои усилия на широкий круг жертв, включая представителей военной промышленности, государственную администрацию и другие органы власти, технологические компании и организации третьего сектора", – говорится в заявлении Supo.

Основными целями группировки были страны НАТО, в частности Финляндия, а также Украина.

"Laundry Bear в первую очередь пытается проникнуть в системы электронной почты целевых организаций, часто используя простые, но эффективные методы, такие как социальная манипуляция (например, выдача себя за другое лицо) и похищенные идентификаторы пользователей", – пояснили в Supo.

Напомним, 13 июля ЕС и Великобритания синхронно ввели санкции против россиян, которых считают ответственными за системные кибератаки.

Также осудил кибератаки и официальный Будапешт.