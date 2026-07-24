РФ вдарила по будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську

Внаслідок російського удару по Слов’янську у Донецькій області була пошкоджена будівля почесного консульства Латвії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у себе в X, інформує "Європейська правда".

Як зазначив український президент, РФ вдарила по місту керованими авіаційними бомбами.

"П’ятеро людей загинули. Висловлюю співчуття їхнім родинам. Ще дев’ятеро людей отримали поранення. Росіяни пошкодили житлові будинки, будівлю консульства та транспортні засоби", – поінформував він.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також підтвердила, що будівля консульства у Слов’янську потрапила під російський удар.

"Я поінформувала про це міністрів ЄС та НАТО, а також міжнародні організації. Росія може зруйнувати будівлі, але не зможе зламати волю України та підтримку Латвії", – підкреслила вона.

Як писала "Європейська правда", будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву 24 травня.

А минулого року внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч на 28 серпня постраждало, зокрема, представництво ЄС в Україні.