Масований удар Росії по Києву пошкодив будівлю представництва Євросоюзу

Новини — Четвер, 28 серпня 2025, 09:20 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок повітряного удару Росії по Києву у ніч проти 28 серпня зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Міністр заявив, що під час нічного удару Росія також націлилась на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. 

"Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", – написав міністр.

Сибіга наголосив, що Україна наполягає на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії по Києву та інших містах. 

"Росія вбила щонайменше 8 осіб, серед яких була дитина, та завдала удару по цивільній інфраструктурі. Незалежно від того, що Путін сказав на Алясці, його реальні дії відкидають дипломатію, діалог та мирні зусилля", – підкреслив глава української дипломатії.

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч на 28 серпня президент Володимир Зеленський розраховує почути реакцію від угорської влади.

А в Польщі у ніч проти 28 серпня у зв’язку з повітряними ударами Росії по Україні заявили, що запустили "всі необхідні процедури" для захисту свого повітряного простору.

