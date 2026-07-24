Пентагон включив у "чорний список" понад 30 російських ВНЗ і наукових центрів

Пентагон в останньому оновленні переліку іноземних установ, що здійснюють "проблемну" діяльність, включив туди понад 30 російських вищих навчальних закладів і науково-дослідних центрів.

Про це йдеться в оголошенні Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

23 липня у відомстві повідомили про оновлення за підсумками 2025 року переліку іноземних установ, помічених за "проблемною" діяльністю, співпраця з якими становить ризик для національної безпеки США.

У списку всього 130 ВНЗ та науково-дослідних установ з Китаю, Росії та Ірану, щодо яких "підтверджено ведення діяльності, яка збільшує ймовірність того, що фінансовані урядом США дослідження й розробки будуть привласнені і таке привласнення може уможливити суперницьке державне втручання, що становить пряму загрозу для нацбезпеки США і наукової доброчесності".

Список публікують як орієнтир для американських установ та організацій у тому, з ким уникати співпраці. Російських закладів у ньому – 31, китайських – близько 80.

Раніше повідомляли, що Британія ув’язнила двох чоловіків за шпигунство на користь Китаю.

Спецслужба Німеччини попередила про підвищену загрозу шпигунства в галузі авіації, космонавтики, безпілотників і штучного інтелекту.