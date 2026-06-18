Британія ув’язнила двох чоловіків за шпигунство на користь Китаю

Двох чоловіків, один з яких працював у Прикордонній службі Великої Британії, засудили до ув’язнення за шпигунство за гонконзькими дисидентами для Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

66-річного Чун Біу "Білла" Юена та 41-річного Чі Леунга "Пітера" Вая засудили за сприяння іноземній розвідці шляхом здійснення спостереження за дисидентами в період з грудня 2023 року по травень 2024 року.

Юена засудили до восьми років ув'язнення відповідно до Закону про національну безпеку 2023 року. Вай отримав 10 років ув'язнення за додатковим звинуваченням у неправомірних діях на державній посаді під час його роботи в Прикордонній службі.

Вважається, що вони стали першими особами, яких було засуджено за шпигунство на користь Китаю у Великій Британії.

Чоловіки, які мають подвійне китайсько-британське громадянство, заперечували звинувачення. Посольство Китаю в Лондоні заявило, що справа була "нічим іншим, як політичним кроком зі зловживанням законом".

У березні цього року поліція Британії заарештувала трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, один із них виявився чоловіком депутатки від Лейбористської партії Джоані Рід.

У червні Служба безпеки Великої Британії (MI5) попередила, що китайські шпигуни використовують сайти пошуку роботи, такі як LinkedIn, для тиску на британських посадовців та військовослужбовців.

Раніше у Британії заявили, що служби розвідки Китаю проводили масштабні шпигунські операції, які загрожували економіці та безпеці країни.