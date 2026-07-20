Спецслужба Німеччини попередила про шпигунство у сфері дронів

Іноземні спецслужби дедалі частіше цікавляться стратегічними дослідженнями в галузі авіації, космонавтики, безпілотників і штучного інтелекту, що проводяться в німецькій Баварії, попередили у земельному відділенні Федерального відомства з охорони конституції (BfV).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Дослідження за цими напрямами в Баварії можна назвати одними з найпередовіших у Європі через тісну взаємодію науки, промисловості та стартапів, і саме це робить їх "надзвичайно привабливою ціллю для економічного та наукового шпигунства", наголосили в BfV.

Як зазначено, дослідники безпілотників із Мюнхенського технічного університету (TUM) регулярно зустрічаються з науковцями з Китаю та Росії на міжнародній аерокосмічній конференції Icasse для обміну знаннями.

Цього року Icasse провели в Гонконзі, де науковці обговорювали технології безпілотників, автономні літальні системи, супутникову навігацію та штучний інтелект.

Баварське відділення BfV попереджає, що всі результати досліджень і наукової співпраці між науковцями з Китаю та Європи можуть використовуватися не лише в цивільному секторі, а й для потреб військово-промислового комплексу КНР.

Заступник голови фракції партії "Союз-90/Зелені" в Бундестазі Константін фон Ноц назвав співпрацю німецьких дослідників із китайськими та російськими колегами у сфері безпілотників "лякаюче наївною".

За його словами, уряд має захистити інтереси безпеки Німеччини та Європи й запобігти витоку інформації на такі чутливі теми до авторитарних держав.

Науковий обмін німецьких дослідників із науковцями з Китаю та РФ розкритикував і заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС Норберт Реттген. Він назвав таку співпрацю безвідповідальною насамперед через російське вторгнення в Україну.

Реттген вважає обмін знаннями з науковцями з РФ і КНР "підтримкою китайської та російської оборонної промисловості", оскільки в обох країнах цивільні технології нерідко використовуються у військових цілях.

Нещодавно німецька поліція затримала 37-річного громадянина Молдови за підозрою у запуску дрона над територією оборонної компанії KNDS.

Нагадаємо, 13 липня Нідерланди викликали посла РФ через злам камер на маршрутах військових поставок до України.