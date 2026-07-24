Пентагон включил в "черный список" более 30 российских вузов и научных центров

При последнем обновлении перечня иностранных учреждений, осуществляющих "проблемную" деятельность, Пентагон включил более 30 российских высших учебных заведений и научно-исследовательских центров.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США, пишет "Европейская правда".

23 июля в ведомстве сообщили о публикации обновлений по итогам 2025 года в перечень иностранных учреждений, замеченных в "проблемной" деятельности и сотрудничество с которыми представляет риск для национальной безопасности США.

В списке всего 130 вузов и научно-исследовательских учреждений из Китая, России и Ирана, в отношении которых "подтверждено ведение деятельности, повышающей вероятность того, что финансируемые правительством США исследования и разработки будут присвоены, и такое присвоение может привести к вмешательству со стороны конкурирующих государств, что представляет прямую угрозу для национальной безопасности США и научной добросовестности".

Список публикуется в качестве ориентира для американских учреждений и организаций, с кем следует избегать сотрудничества. Российских учреждений в нём – 31, китайских – около 80.

Ранее сообщалось, что Великобритания заключила в тюрьму двух мужчин за шпионаж в пользу Китая.

Спецслужба Германии предупредила о повышенной угрозе шпионажа в области авиации, космонавтики, беспилотников и искусственного интеллекта.