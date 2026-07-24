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Президентка Єврокомісії прокоментувала перше збиття дрона над Румунією

Новини — П'ятниця, 24 липня 2026, 16:37 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після першого збиття над Румунією дрона-порушника зазначила, що безпека східного флангу залишається найпершим пріоритетом. 

Як повідомляє "Європейська правда", коментар вона опублікувала у своєму X.

Урсула фон дер Ляєн відзначила "швидку та ефективну" реакцію румунських військових на інцидент, зазначивши, що йдеться про спільну безпеку. 

"Посилення оборони й стримування уздовж наших східних кордонів залишається найвищим пріоритетом", – наголосила президентка Єврокомісії. 

Нагадаємо, 24 липня румунські військові вперше збили в районі міста Бузеу дрона-порушника повітряного простору, що полетів вглиб території країни. Тип апарата досі не повідомляли. 

За час повномасштабної війни російські дрони, що атакували об’єкти в Україні, неодноразово залітали в повітряний простір Румунії і розбивались там. 

Найсерйозніший інцидент стався в кінці травня, коли "Шахед" долетів до прикордонного міста Галац і врізався у крайній поверх багатоповерхівки, завдавши значних руйнувань.  

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Румунія Єврокомісія
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