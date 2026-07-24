Президентка Єврокомісії прокоментувала перше збиття дрона над Румунією
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після першого збиття над Румунією дрона-порушника зазначила, що безпека східного флангу залишається найпершим пріоритетом.
Як повідомляє "Європейська правда", коментар вона опублікувала у своєму X.
Урсула фон дер Ляєн відзначила "швидку та ефективну" реакцію румунських військових на інцидент, зазначивши, що йдеться про спільну безпеку.
European airspace has once again been violated by a drone incursion.
I commend the Romanian military for their swift and effective response, safeguarding our shared security.
Strengthening defence and deterrence along our Eastern border remains a top priority.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026
"Посилення оборони й стримування уздовж наших східних кордонів залишається найвищим пріоритетом", – наголосила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, 24 липня румунські військові вперше збили в районі міста Бузеу дрона-порушника повітряного простору, що полетів вглиб території країни. Тип апарата досі не повідомляли.
За час повномасштабної війни російські дрони, що атакували об’єкти в Україні, неодноразово залітали в повітряний простір Румунії і розбивались там.
Найсерйозніший інцидент стався в кінці травня, коли "Шахед" долетів до прикордонного міста Галац і врізався у крайній поверх багатоповерхівки, завдавши значних руйнувань.
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