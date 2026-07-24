Президент Еврокомиссии прокомментировала первый сбитый дрон над Румынией

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после первого сбития над Румынией дрона-нарушителя отметила, что безопасность "восточного фланга" остается главным приоритетом.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий она опубликовала в своем X.

Урсула фон дер Ляйен отметила "быструю и эффективную" реакцию румынских военных на инцидент, подчеркнув, что речь идет об общей безопасности.

European airspace has once again been violated by a drone incursion.



I commend the Romanian military for their swift and effective response, safeguarding our shared security.



Strengthening defence and deterrence along our Eastern border remains a top priority. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

"Укрепление обороны и сдерживания вдоль наших восточных границ остается главным приоритетом", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Напомним, 24 июля румынские военные впервые сбили в районе города Бузэу дрон-нарушителя воздушного пространства, который проник вглубь территории страны. Тип аппарата пока не сообщался.

За время полномасштабной войны российские дроны, атаковавшие объекты в Украине, неоднократно залетали в воздушное пространство Румынии и разбивались там.

Самый серьёзный инцидент произошёл в конце мая, когда "Шахед" долетел до приграничного города Галац и врезался в верхний этаж многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения.

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