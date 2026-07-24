У Туреччині звільнили губернатора через фотографії у велосипедних лосинах

У Туреччині губернатор провінції Ардахан Мехмет Фатіх Чічеклі, який захоплюється велоспортом, опинився в епіцентрі несподіваної політичної бурі, коли його звільнили з посади після того, як у мережі широко поширилися його фотографії у велосипедних лосинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Мехмет Фатіх Чічеклі, губернатор провінції Ардахан на сході Туреччини, був усунутий з посади указом президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Хоча офіційної причини звільнення не було названо, це сталося після того, як деякі турецькі політики розкритикували його за те, що він одягнув лосини під час публічного заходу, присвяченого популяризації цього виду спорту, та опублікував фотографії в соціальних мережах.

Інан Акгун Алп, член головної опозиційної Республіканської народної партії, звинуватив Чічеклі в тому, що той нібито надавав пріоритет соціальним мережам над офіційними обов’язками, додавши, що обтягуючий одяг є недоречним для губернатора.

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"Він ходить у велолосинах, цілий день катається на велосипеді, з охоронцями попереду, катається у велолосинах аж до вечора. Губернатор не може так розгулювати центром міста", – сказав він.

Саміл Тайяр, колишній депутат від керівної партії Ердогана, заявив, що такий одяг суперечить культурним нормам, особливо в такій консервативній і традиційній провінції, як Ардахан. Він зауважив, що інші політики під час їзди на велосипеді носять спортивні штани.

Чічеклі, якого Ердоган призначив губернатором у січні, захищався, стверджуючи, що вдягнув звичайний велосипедний одяг.

"(Ми) продовжуватимемо крутити педалі. Я – спортсмен, який займається вітрильним спортом, веслуванням та велоспортом. Одяг, який я ношу, – це спортивний одяг", – зазначив він.

Петиція за його поновлення на посаді зібрала понад 10 000 підписів, причому прихильники стверджують, що губернатор займався важливою роботою в Ардахані, сприяючи розвитку спорту, молодіжних заходів та велотуризму.

Під час емоційного прощання зі своїми прихильниками в Ардахані Чічеклі сказав: "Я вірю, що не підвів тих, хто заступився за мене і підтримував мене протягом усього мого шляху аж дотепер. Я вірю, що це – найбільша честь з усіх".

Напередодні стало відомо, що кількох співробітників французького уряду було звільнено після того, як у них було виявлено позитивний результат на наркотики.

А у травні минулого року радник премʼєр-міністра Швеції з нацбезпеки Тобіас Тиберг подав у відставку менш ніж через добу після призначення – після того, як стало відомо про його відверті фотографії в додатку Grindr.