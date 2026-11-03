Польський журналіст отримав від СБУ трирічну заборону на в’їзд до України 

Польському журналісту Лукашу Варзесі, одному з учасників навчально-ознайомчої поїздки польських медійників до України, організованої спільно Центром Мєрошевського та Українським інститутом, відмовили у в’їзді до України та на три роки заборонили в’їзд на її територію.

Про це заявили в Центрі Мєрошевського, передає "Європейська правда".

Сам Варзеха у соцмережах заявив, що рішення про трирічну заборону на в’їзд було видано Службою безпеки України після того, як журналіст провів понад сім годин на прикордонному переході. Він додав, що рішення СБУ було ухвалене "з міркувань безпеки".

Журналіст пояснив, що він подорожував з групою до Києва на запрошення офіційної української державної установи.

У Центрі заявили, що список журналістів, запрошених до участі у візиті, був попередньо узгоджений з Українським інститутом, який підпорядковується МЗС, а потім переданий відповідним державним органам України. На етапі підготовки заперечень щодо Варзехи не висловлювалося. У Центрі додали, що сприйняли рішення про недопуск журналіста в Україну "із занепокоєнням".

"Поважаючи суверенне право України вирішувати питання про в’їзд на її територію, ми водночас звертаємо увагу на те, що обмеження щодо роботи журналістів можуть викликати широкий резонанс у ЗМІ та створювати простір для коментарів, які негативно впливають на добросусідські польсько-українські відносини", – йдеться у заяві установи.

Ультраправий політик з польської партії "Конфедерація" Славомір Менцен заявив, що заборона на в’їзд до України журналісту є скандалом та закликав польське МЗС втрутитися у ситуацію.

"До Польщі звідти в’їжджає хто завгодно, а українцям заважає Варзеха? Ми приймаємо у себе українців, які говорять про Польщу набагато гірші речі, ніж Варзеха про Україну. Закликаю МЗС вжити заходів у цій справі!", – написав Менцен.

Лукаш Варзеха є польським журналістом та публіцистом правих поглядів. Він неодноразово вдавався до критики політики Польщі щодо України пишучи, що "ми самі виростили українську нахабність". У 2023 році він написав, що курс на підтримку членства України в ЄС "є самогубчим і вкрай суперечливим польським інтересам",

Писали, що Польща заборонила українцю в'їзд до Шенгену на 6 років через крадіжку в магазині.

Раніше у червні Польща заборонила на 6 років в'їзд 27-річному громадянину України через те, що він організовував незаконне перевезення мігрантів через польсько-білоруський кордон.