ЗМІ: ЄС і Британія можуть зрівняти плату за навчання у вишах для своїх громадян

Громадяни Європейського Союзу можуть почати платити за навчання в університетах стільки ж, скільки й студенти Великої Британії, в рамках ширшої угоди, спрямованої на зміцнення зв’язків між сторонами.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, громадянам Великої Британії також будуть запропоновані ті самі тарифи, що й місцевим жителям у країнах ЄС.

Хоча вони застерегли, що переговори тривають і можуть зазнати змін, співрозмовники зазначили, що угода щодо цього питання має бути оприлюднена на саміті ЄС-Велика Британія 20 листопада в Брюсселі.

Крім того, за їхніми словами, на саміті планується оголосити про початок нових переговорів щодо економічної безпеки. Ця ініціатива буде спрямована на узгодження політик, покликаних диверсифікувати ланцюги поставок, забезпечити доступ до критично важливих сировинних ресурсів та захистити вітчизняні галузі від недобросовісної іноземної конкуренції.

Окрім вартості навчання та економічної безпеки, ЄС і Велика Британія зобов’яжуться мінімізувати вплив своїх торговельних заходів на вразливі сектори, такі як металургія та електромобілі, зазначили джерела.

Вони зазначили, що ЄС також сподівається, що Велика Британія братиме участь у цивільних місіях Євросоюзу з управління кризовими ситуаціями та надасть повний взаємний доступ до рибальських територій до середини 2038 року.

Раніше писали, що у Великій Британії та Європейському Союзі планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що у короткостроковій перспективі Великій Британії слід зосередитися на участі в чинних оборонних механізмах Європейського Союзу, а не на початку переговорів про повторне приєднання до ЄС.

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